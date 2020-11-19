Строитель упал с трехметровой лестницы и умер от COVID-19

Строитель в Хорватии упал с лестницы и скончался от COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

51-летний мужчина, имя которого не сообщается, упал с трехметровой высоты во время строительства дома. Он разбил лоб и получил ушибы лица, локтя и левой ноги.

Прибывшие на вызов врачи пытались реанимировать пострадавшего, но рабочий скончался на месте. В соответствии с медицинскими требованиями, ему посмертно провели тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.

Вскрытие показало, что обширные участки легких мужчины были поражены. Врачи диагностировали острый респираторный дистресс-синдром — опасное для жизни состояние, при котором жизненно важные органы не получают достаточно кислорода.

Ученые из Университета Загреба сочли, что мужчина упал с лестницы из-за вызванной коронавирусом болезни, поэтому, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, в качестве причины смерти нужно указать COVID-19.

Коллеги мужчины рассказали, что в последнюю неделю он страдал от головной боли, усталости, жара, кашля, дискомфорта в груди и одышки. Они рекомендовали ему пойти к врачу, но он не последовал их совету. Кроме того, у мужчины был диабет второго типа, и он был курильщиком, что повысило его риск смерти от новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что житель американского города Лейк-Эльсинор, штат Калифорния, оставил пугающее сообщение на Facebook и умер от новой коронавирусной инфекции. «Это не шутка. Если выходите на улицу, надевайте маску и держите социальную дистанцию. Не будьте чертовым идиотом вроде меня», — написал он.