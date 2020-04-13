Пастор заявил о превосходстве бога над коронавирусом и умер

В Великобритании зараженный коронавирусом пастор заявил о превосходстве бога над инфекцией и умер. Об этом пишет The Mirror.

Пастор Джеральд Гленн (Gerald Glenn) умер через несколько дней после того, как у него подтвердился коронавирус. До того, как ему поставили этот диагноз, он обратился к евангелистской церкви «Новое избавление». В своей речи он заявил: «Бог больше этого страшного вируса».

Гленн страдал дивертикулом (нарушение стенки кишечника). Его здоровье ухудшилось 5 апреля, врачи были вынуждены подключить пастора к аппарату ИВЛ. Однако он умер в субботу, 11 апреля.

В марте священнослужитель из иранского города Бендер-Энзели нелегально пытался вылечить зараженного коронавирусом пациента ароматическим средством. Он тайно пробрался в реанимационное отделение больницы, где лежал заболевший молодой человек. Затем, заверив, что врачи не смогут помочь, мужчина предложил больному «чудотворное исламское средство». Однако пациент умер спустя три дня после лечения.

По последним данным, в Великобритании зафиксировали свыше 85 тысяч случаев заражения коронавирусом; скончались более 10 тысяч человек, вылечились 626 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!