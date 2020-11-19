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Семью россиян с двумя детьми нашли мертвыми в собственной квартире

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В Чебаркуле Челябинской области семью россиян с двумя детьми нашли мертвыми в собственной квартире. По предварительной версии, они погибли в результате утечки газа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Погибшим детям было 9 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о жительнице Ленинградской области, которая умерла от утечки газа, находясь на карантине из-за коронавируса после возвращения из Италии. Ночью ее мать услышала крики о помощи и обнаружила на втором этаже жилого дома дочь, которая задыхалась. Скорая не успела спасти девушку — она умерла еще до прибытия врачей.

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