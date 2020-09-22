Россиянин и его любовница задохнулись во время свидания на катере

Женатый российский предприниматель и его любовница скончались во время свидания на катере на Клязьминском водохранилище из-за утечки газа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, трагедия произошла 20 сентября на территории гостинично-развлекательного центра «Малибу» в Подмосковье. В этот день сотрудники зоны отдыха обратили внимание на пришвартованный с вечера катер. Они попытались позвать отдыхающих с берега, но, не получив ответа, были вынуждены зайти в каюту. Там они обнаружили тела 39-летнего россиянина и его 43-летней спутницы.

По предварительной версии, пара включила в каюте переносный генератор, чтобы согреться, однако устройство не было предназначено для обогрева небольших помещений. В итоге произошла утечка газа, которая и получила причиной смерти.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти или борьбы не обнаружено. В каюте был порядок, а на столе стояли алкоголь и фрукты.

Знакомая погибшей рассказала, что она приехала из Белоруссии и жила в съемной квартире. Женщина устроилась на работу в фирму, которой управлял россиянин, ставший впоследствии ее возлюбленным. Пара не афишировала отношения, поскольку у бизнесмена были жена и двое детей, однако в коллективе замечали их взаимную симпатию.