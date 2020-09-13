Девушка спрыгнула с балкона через два дня после смерти мужа

В Индии девушка спрыгнула с балкона торгового центра, после того, как муж покончил с собой через две недели после их свадьбы. Об этом пишет Daily Star.

Сания Хандельвал (Sania Khandelwal), студентка-медик в возрасте около 20 лет, получила серьезные травмы головы и ног, после того, как спрыгнула с третьего этажа торгового центра в городе Индор в штате Мадхья-Прадеш в пятницу, 11 сентября. Девушку поместили в отделение интенсивной терапии больницы в Индоре.

Ее 32-летний супруг был найден мертвым в среду, 9 сентября. Утром в день, когда Хандельвал спрыгнула с балкона, она сказала отцу, что собирается в супермаркет, но на самом деле пошла в торговый центр и спрыгнула с третьего этажа. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В августе Сурндрасинх (Surndrasinh), житель индийского города Манинагар, штат Гуджарат, покончил с собой из-за нехватки секса, а его скорбящую жену арестовали по подозрению в доведении до самоубийства. 27 июля семья Сурндрасинха приехала в его дом и обнаружила, что он покончил с собой. После этого его 55-летняя мать Мули Пармар (Muli Parmar) подала в полицию заявление, в котором сообщила, что Гита ни разу не занималась сексом с мужем за 22 месяца брака. По словам Мули, из-за этого супружеские отношения разрушились и ее сын испытывал сильный стресс.