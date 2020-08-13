Женщину арестовали после самоубийства мужа из-за нехватки секса

Житель индийского города Манинагар, штат Гуджарат, покончил с собой из-за нехватки секса, а его скорбящую жену арестовали по подозрению в доведении до самоубийства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В октябре 2018 года сотрудник железных дорог по имени Сурндрасинх (Surndrasinh) женился на Грите Пармар (Greeta Parmar). За два года до этого мужчина пережил развод с первой женой. Со временем семейная жизнь пары погрузилась в хаос, они часто ругались. Затем Грита переехала к родителям.

27 июля семья Сурндрасинха приехала в его дом и обнаружила, что мужчина покончил с собой. После этого его 55-летняя мать Мули Пармар (Muli Parmar) подала в полицию заявление, в котором сообщила, что Грита ни разу не занималась сексом со своим мужем за 22 месяца их брака. По словам Мули, из-за этого мужчина испытывал сильный стресс, и их отношения разрушились. Приехав к ним в гости, Мули обнаружила, что ее сын и его жена спят в разных кроватях.

«Когда я спросила сына об этом, он сказал мне, что у них не было физических отношений, так как Грита дала клятву, что она не будет спать со своим мужем», — пояснила она.

Полицейские задержали Гриту по подозрению в доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Оук-Гроув, штат Миссури, 12 лет не могла заняться с мужем сексом из-за редкого заболевания — вагинизма. В результате болезнь лишила ее уверенности в себе и привела к разводу.