Девушка оскорблениями довела парня до самоубийства и попала под суд

Студентку Бостонского колледжа, подозреваемую в доведении до самоубийства, обвинили в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает CBS.

22-летний Александр Уртула (Alexander Urtula) покончил с собой за несколько часов до окончания Бостонского колледжа. Его девушка, 21-летняя кореянка Инъянг Ю (Inyoung You), знала о его намерениях и местоположении. Она никому не сообщила о них и попыталась отговорить его сама.

Смерти молодого человека предшествовали отношения с Ю, во время которых он подвергался постоянным унижениям. В течение двух месяцев девушка отправила ему 47 тысяч сообщений и неоднократно советовала покончить с собой.

Свидетели утверждают, что Ю регулярно оскорбляла и била молодого человека. Кроме того, чтобы добиться своего, она часто угрожала причинить себе вред или совершить самоубийство. Из-за этого Уртула боялся разорвать отношения с ней.

Ю отказалась признавать вину, выплатила залог в пять тысяч долларов (320 тысяч рублей) и осталась на свободе до суда, который назначен на ноябрь 2020 года. Ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

В 2018 году сообщалось, что британский студент-медик совершил самоубийство после того, как товарищи по команде регби сделали его сообщение о короткой интрижке с девушкой достоянием общественности. Он думал, что ему грозит исключение из университета.

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