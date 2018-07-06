Публикация интимного сообщения довела студента до самоубийства

Студент-медик совершил самоубийство после того, как товарищи по команде в регби сделали его сообщение о короткой интрижке с девушкой достоянием общественности. Об этом сообщает The Times.

Эдвард Сениор (Edward Senior), 22-летний студент медицинского университета (Swansea University), рассказал о своих отношениях с сокурсницей близким друзьям. Однако они решили подшутить и разослали сообщения в Facebook сотням других студентов. Начальство университета провело расследование и решило отстранить студента от лекций в качестве наказания. Эдвард испугался, что его мечта о карьере доктора под угрозой, поскольку за этим может последовать исключение из университета.

Отстраненный от занятий студент вернулся в семейный дом в графстве Монмутшир. 10 февраля родители нашли тело Эдварда в лесу. В комнате бывшего студента была оставлена записка, из которой стало ясно, что он чувствовал себя подавленным и изолированным от общества.

«То, что произошло с Эдвардом, подчеркивает, какую опасность может нести публикация в социальных сетях», — заявил старший следователь во время судебного процесса.

Родственники Эдварда создали фонд Ted Foundation, в котором изначально собирали средства на его похороны. За полгода удалось собрать почти двадцать тысяч фунтов стерлингов. В дальнейшем сбор средств превратился в фонд, который будет привлекать денежные средства в проекты, направленные на предотвращение повторения подобных трагедий.

В конце июня стало известно, что женщина-трансгендер из США Хлоя Сагал покончила с собой после продолжительных онлайн-издевательств. В 2013 году трансгендер стала мишенью пользователей имиджборда Kiwi Farms — сообщества, посвященного обсуждению «эксцентричных людей, которые добровольно выставляют себя дураками».

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