Мужчина написал знакомой десять тысяч жутких сообщений и попал в тюрьму

В американском штате Флорида арестован мужчина, который завалил знакомую тысячами текстовых сообщений. Об этом сообщает издание The Sun-Sentinel.

Женщина утверждает, что 5 апреля стала получать сообщения от 48-летнего Николаса Нельсона (Nicholas C. Nelson). До этого она встречала его лишь несколько раз и почти никогда не разговаривала с ним. После жалобы другу, который знал Нельсона, сообщения стали приходить еще чаще.

За 12 дней мужчина прислал женщине более 10 тысяч смс с угрозами и сексуальным подтекстом. «Ты и я, мы умрем вместе», — говорилось в одном из них. «Единственный мужчина, который у тебя теперь будет, — это я», — было написано в другом.

13 апреля Нельсон оставил одежду перед домом родственников своей жертвы. Через пять дней он прислал ей фотографию парковочного талона из аэропорта и написал: «Я начну взрывать самолеты, чтобы доказать свою правоту».

Нельсону предъявлены обвинения в навязчивом преследовании с отягчающими обстоятельствами и написании угроз и пугающих сообщений. Кроме того, он подозревается в преследовании еще одной женщины.

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