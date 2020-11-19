Названа самая быстро богатеющая компания России

Первое место в рейтинге РБК самых быстрорастущих компаний России заняла газодобывающая компания «Ямал СПГ». Среднегодовой темп прироста выручки c 2016 года составил 1681 процент.

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Выручка компании в прошлом году подскочила на 78 процентов, до 324 миллиардов рублей. «Ямал СПГ» показал также самую большую среди участников рейтинга прибыль в 2019 году — 200,8 миллиарда рублей, а также лучшую рентабельность с маржой чистой прибыли 62 процента.

На втором месте находится компания «СПАР Миддл Волга» (торговые точки Spar, Eurospar и «Малинка»). Среднегодовой прирост выручки составил 1120 процентов. На третьем месте эксперты назвали холдинг «Транспортные компоненты» (разработка и производство в транспортной сфере, энергетике), выручка за четыре года в среднем росла на 387 процентов. Суммарная выручка 50 самых быстро богатеющих компаний в 2019 году составила 1,843 триллиона рублей.

В десятке также оказались две нефтегазовые компании («Сладковско-Заречное» Михаила Гуцериева и «Импэкстрейд»), букмекер «Лига Ставок», железнодорожный перевозчик «Модум-Транс», строительный подрядчик РЖД ГК «1520», Уральская нефтехимическая компания и ТК «Лето» (магазины-дискаунтеры «Победа»).

Ранее сообщалось, что «Рено Россия» возглавила список крупнейших и самых успешных иностранных (принадлежат зарубежным владельцам более чем на 50 процентов) компаний России. Выручка предприятия в прошлом году достигла 435,5 миллиарда рублей.