Среди крупнейших компаний мира почти не оказалось российских

Среди двух тысяч самых крупных публичных компаний мира почти не оказалось российских. Это следует из рейтинга, который ежегодно составляется журналом Forbes.

В список вошли 23 компании из России. В тройке самых крупных оказались «Газпром» с рыночной капитализацией 60,8 миллиарда долларов (32-е место), «Роснефть» (53-е место и 48,1 миллиарда долларов), «Лукойл» (99-е место и 41,2 миллиарда долларов).

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В десятку крупнейших компаний из России издание включило «Сургутнефтегаз» (251-е место), «Новатэк» (316-е место), Сбербанк (402-е место), «Транснефть» (405-е место), «Норникель» (424-е место), ВТБ (452-е место) и «Татнефть» (539-е место). Среди публичных российских компаний с самой большой капитализацией также оказались «Россети», группа НЛМК, «Полюс», «Северсталь», Интер РАО, АФК «Система», Магнитогорский металлургический комбинат, «Магнит», «Московская биржа», «Алроса», «Аэрофлот», «Полиметалл» и Московский кредитный банк.

Самой большой публичной компанией мира восьмой раз подряд стал китайский банк ICBC, рыночная стоимость которого составляет 242,3 миллиарда долларов. На втором и третьем местах также оказались кредитные учреждения — китайский банк China Construction Bank и американский JPMorgan Chase.

Рейтинг 2020 года отражает тяжелые последствия пандемии коронавируса и замедления деловой активности в мире на бизнес, пишет издание. Так, рыночная стоимость большинства компаний сильно упала по сравнению с прошлым годом. Например, американская American Airlines опустилась в списке с 372-го на 967-е место.

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