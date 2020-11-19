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Россияне разочаровались в имбире

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне стали реже покупать имбирь и мед и отчасти разочаровались в них как в средствах лечения простуды. Об говорится в исследовании сервиса доставки «СберМаркет», передает РИА Новости.

Так, продажи имбиря осенью упали на семь процентов по сравнению с летним периодом самоизоляции и на 33 процента по сравнению с весной. Подчеркивается, что обычно спрос на этот продукт осенью растет. При этом объемы продаж меда упали на 11 процентов по России, а в Москве — на 30 процентов.

Исследование основано на анализе более 2,5 миллионов заказов в 147 городах России с марта по ноябрь 2020 года.

В апреле этого года цены на имбирь в России выросли в несколько раз. Поводом для увеличения продаж стала появившаяся в интернете информация о том, что имбирь и лимон помогают в борьбе с коронавирусом. Впоследствии она была опровергнута.

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