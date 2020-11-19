Сельсовет российского региона отказался от сэкономленных на дорогах денег

Опытненский сельсовет Усть-Абаканского района Хакасии отказался от сэкономленных в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» денег. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

В 2020 году сельсовету выделили средства в размере 11 миллионов рублей — из них 7,5 миллиона рублей из федерального бюджета, 3,3 миллиона рублей из республиканского бюджета и 110 тысяч рублей — софинансирование из местного бюджета.

На эти средства был заключен контракт с подрядчиком на ремонт улицы Мичурина в селе Зеленое. В настоящее время работы по ремонту улицы завершены в полном объеме. По результатам торгов сложилась экономия в 1,9 миллиона рублей, из которых 1,3 миллиона рублей средств из федерального бюджета. Сельсовет решил не заключать дополнительных контрактов на средства экономии и не проводить дополнительных дорожных работ.

Минтрансом Хакасии было принято решение федеральные средства направить в город Абакан. Администрация столицы планирует использовать их уже в этом году. Будут поставлены новые ограждения по улицам Гагарина и Щетинкина.

В сельсовете объяснили, что такое решение связано с проблемами с подрядными организациями и погодными условиями. «Поэтому не рискнули на себя взять обязательства, чтобы не подвести Минтранс», — сообщил глава сельсовета Владимир Левенок.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.