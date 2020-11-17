На ремонт дорог в Нижнекамске потратили почти два миллиарда рублей

За 2020 году в Нижнекамске и Нижнекамском районе отремонтировали 30 километров дорог. На реализацию программ потратили почти 2 миллиарда рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Из местного бюджета на ремонт поступило 60,7 миллиона рублей. Работы выполняли крупные дорожные организации «Татавтодор» и «Алексеевскдорстрой».

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнено строительство автодороги на проспекте Мира до пересечения с улицей Корабельной протяженностью 230 метров. Кроме того, отремонтирован один из основных проспектов — Шинников. Также завершен ремонта участка дороги Чистополь — Нижнекамск в районе села Старошешминск.

За счет средств федерального и республиканского бюджета построили два путепровода на автодороге «Южная» над железной дорогой протяженностью 2,2 километра. Объем финансирования проекта — 295 миллиона рублей. Еще 100 миллионов рублей потратили на ремонт изношенных слоев покрытия на магистральных и внутриквартальных дорогах.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.