Водителей автобусов в России обяжут использовать средства против сна

Водителей пассажирских автобусов в России с 2021 году обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на Минтранс.

По данным издания, нововведение может коснуться и водителей такси. Речь идет о внедрении систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест.

Минтранс разрабатывает национальный стандарт, устанавливающий требование к таким системам. По информации издания, разработка документа находится в завершающей фазе.

Предполагается, что для контроля состояния водителей будут использовать средства, одобренные союзом «Нейронет» и созданные в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ). Прототипы устройств уже тестируют в Новгороде и Туле. Одно из них представляет собой браслет, работающий с применением методов электромиографии.

Ожидается, что внедрение системы позволит снизить число ДТП. По данным «Ведомостей», до 20 процентов аварий в России происходят вследствие сна водителя за рулем.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.