Путин продлил действие контрсанкций

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 21 ноября.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия экономических ограничений.

Решение принято в целах защиты национальных интересов России, говорится в указе.

Впервые контрсанкции были введены Россией в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Украине. В частности, в РФ запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран.

В докладе Международного валютного фонда (МВФ) о российской экономике, опубликованном в августе 2019 года, говорится, что экономика России в среднем теряла 0,2 процентного пункта ежегодно из-за санкций с 2014 по 2018 год.