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Канада лишила Турцию двигателей для «убийц» российских «Панцирей»

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Фото: Globallookpress.com

Западные страны лишили Турцию доступа к двигателям для военной техники, в частности для ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2, пишет директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов в «Независимом военном обозрении». Данные БЛА считаются «убийцами» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.

«В связи с применением БЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращении поставок этих двигателей [Rotax 912] в Турцию для установки на беспилотные аппараты», — отмечает автор.

Эксперт также добавил, что турецкая компания Tusas Engine Industries (TEI) длительное время ведет разработку собственных силовых агрегатов. В частности, идут работы над поршневым двигателем PD-170. «Но этот мотор до сих пор находится в опытной стадии — хотя он и был установлен на первом прототипе тяжелого турецкого двухмоторного БЛА TAI Aksungur», — заявил глава ЦАСТ.

Автор заключает, что «ни один создаваемый в Турции авиационный двигатель (включая самый простой поршневой PD-170) так и не доведен до серийного производства».

В августе первый полет совершил второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci, оснащенного двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».

В июле информационно-консалтинговое агентство опубликовало ролик первого испытания Вооруженными силами Украины ударно-разведывательного дрона Bayraktar ТВ2.

В том же месяце посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что страны обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства Bayraktar TB2.

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