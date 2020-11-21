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Врач описал условие для повторного заражения COVID-19

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Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок описал «Вечерней Москве» условие для повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что вторичное инфицирование COVID-19 практически исключено, но такие случаи встречаются. «Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов», — сказал специалист.

Болибок посоветовал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем. Так, при повторном контакте защитная система срабатывает, не давая заболеть. «По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — заявил он.

Врач добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. При этом, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что сейчас документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая.

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. 19 ноября общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За весь период зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.

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