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Ученый объяснил частую смерть больных коронавирусом в ночное время

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Младший научный сотрудник в ИБХФ РАН Александр Кудрявцев объяснил частую смерть больных коронавирусом в ночное время. Об этом сообщает «МК».

Опытным путем ученый выяснил, что каждую ночь уровень сатурации в крови у него резко падал до 88 процентов во время фазы глубокого сна. Одновременно с этим снижалось давление и пульс. Исходя из полученных данных, он предположил, что у пациентов с коронавирусом уровень кислорода падает значительно сильнее.

Специалист подчеркнул, что оксигенация в 88 процентов является опасным уровнем, и предположил, что у больных коронавирусом этот показатель может достигать 70 процентов. По его словам, гипоксия может оказать на мозг нейротоксическое действие. «Такого повреждения даже может быть и не видно, оно может быть диффузным, но это одно из серьезных последствий», — заключил ученый.

По результатам экспериментов Кудрявцев пришел к выводу, что падение сатурации в крови может быть связано с высоким уровнем смертности пациентов с коронавирусом в ночное время. Он добавил, что падение кислорода в крови является сильным стрессом для пациентов с дыхательной недостаточностью.

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