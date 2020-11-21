Ученый спрогнозировал продолжительность роста числа заразившихся COVID-19

Рост числа заразившихся коронавирусом в России будет продолжаться еще в течение месяца, спрогнозировал ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Такой прогноз связан с тем, что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая соцдистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим. «Чтобы заразиться коронавирусом, требуется определенная вирусная нагрузка, отсутствие проветренных помещений, которые в зимний период превалируют, потому что людям холодно», — пояснил эксперт.

Тимаков добавил, что рост числа заразившихся COVID-19 также обуславливается подходом к тестированию населения. Так, на сегодняшний день стали больше выявлять бессимптомных носителей, которые также попадают в общую статистику.

Специалист отметил, что коронавирусом тяжело заразиться при мимолетном контакте и минимальной вирусной нагрузке, поэтому необходимо носить маски. «Пока этого осознания не будет, рост заболеваемости, к сожалению, будет продолжаться», — подчеркнул он. При этом он отметил, что при оценке ситуации в стране не стоит полагаться только на ежедневные цифры прироста, надо также учитывать число выздоровевших пациентов. Также не менее важными являются статистика по числу госпитализированных и выписанных по каждому конкретному региону и информация о наличии достаточного количества коек для пациентов.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что спрогнозировать срок окончания пандемии коронавируса сейчас сложно, однако к весне эпидемиологическая обстановка может стать легче и психологический фон несколько нормализуется. По его мнению, к весне в какой-то степени сформируется коллективный иммунитет, а также, вероятно, появится эффект от действия вакцин против коронавируса.