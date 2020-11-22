Журналисты пула Байдена получили сообщения с ругательствами в адрес Трампа

Журналисты из пула демократа Байдена получили сообщения с ругательствами в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение члена пула, репортера Associated Press Зика Миллера.

Утром 22 ноября отправитель под ником Matthias Langton разослал более 30 одинаковых сообщений с одной фразой: «К черту Трампа». Серия сообщений завершилась письмом со словом «Извините».

По словам Миллера, список получателей сообщений пресс-пула кандидата в президенты США от Демократической партии был временно переведен в режим модерации. Он отметил, что Matthias Langton был лишен права отправки писем по списку.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.