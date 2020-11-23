NtechLab получила премию за «Экспансию года»

Компания NtechLab, мировой лидер в области решений для видеоаналитики на основе нейронных сетей и технологический партнер Госкорпорации Ростех, стала лауреатом премии CNews Awards за «Самое заметное продвижение российских ИКТ за рубежом». Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

СNews вручает премию CNews Awards с 2007 года. В 2020 году премия вручалась в десятый раз. Номинантами премии стали компании, предложившие в 2020 году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Победитель в номинации «Экспансия года» был определен из сформированного экспертной группой CNews Analytics шорт-листа с помощью открытого онлайн-голосования. За NtechLab подали голоса 44 процента участников. Также в номинации были представлены компании 1С и Nexign. Подтверждением уже происходящей экспансии NtechLab на зарубежные рынки стало привлечение компанией в 2020 году инвестиций в размере более 1 миллиарда рублей от международного консорциума суверенных фондов. Инвестиции будут направлены на расширение международного присутствия NtechLab, в частности – открытие цепи офисов за рубежом. Первый зарубежный офис компании уже работает в Латинской Америке.

«Самые громкие успехи NtechLab связаны с работой в России. Это и использование нашей технологии в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, и проекты в области «умных» и «безопасных» городов. В то же время, компания изначально не планировала замыкаться исключительно на российском рынке. Наша цель - довести глобальную узнаваемость нашего бренда до уровня, сопоставимого с качеством нашего продукта, на данный момент лучшего в мире по большому ряду параметров. Мы движемся к этой цели, и получение нами престижной отраслевой премии свидетельствует, что это движение успешно», — сказал генеральный директор компании NtechLab Андрей Теленков.

В настоящее время международные продажи уже составляют значимую долю доходов NtechLab. У компании более 30 крупных клиентов в более чем 15 странах мира. Среди ключевых регионов присутствия NtechLab, помимо Латинской Америки, СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия.