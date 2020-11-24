Кузнецова рассказала о состоянии захваченных в заложники детей из Колпино

Шестеро детей, захваченных ранее отцом в заложники, находятся в больнице, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова передает «Говорит Москва».

Детский омбудсмен рассказала, что с несовершеннолетними сейчас работают психологи, а врачи продолжают их обследовать.

Ранее в районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживал их в квартире. Он выгнал жену из-за подозрений в измене и заперся с детьми в возрасте от 3 до 15 лет, в том числе тремя родными. Находясь в в состоянии алкогольного опьянения, он угрожал убить детей, если к нему не пустят жену. Позже он сдался силовикам.

Многодетная семья приехала в Петербург из Архангельской области два года назад. Отец состоит на учете в ПНД. У супругов шестеро детей разного возраста. Семья сопровождалась Центром помощи семье и детям Колпинского района.