Наследника американского магната-миллиардера нашли мертвым в отеле

Внука и наследника американского нефтяного магната-миллиардера Жана Пола Гетти, 52-летнего Джона Гилберта Гетти нашли мертвым в отеле. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на семью умершего.

По словам представителя семьи Гетти, тело мужчины обнаружили в гостиничном номере в Сан-Антонио, штат Техас, в пятницу, 20 ноября. Точные причины смерти пока не называются — о них станет известно по результатам вскрытия. Однако, по предварительным данным, следов насилия на теле скончавшегося не обнаружено.

У Джона Гетти осталась 25-летняя дочь Айви и двое братьев, Питер и Билли.

Как отмечает издание, в 2015 году скончался другой брат Гетти Эндрю — его обнаружили мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Мужчине было 47 лет. В сентябре 2020 года также умерла мать Джона Энн Гилберт Гетти.

По данным Daily Mail, в настоящее время общее состояние семьи Гетти оценивается более чем в 5 миллиардов долларов. Из них около 2 миллиардов принадлежат отцу скончавшегося мужчины, композитору, инвестору и общественному деятелю Гордону Гетти.

Жан Пол Гетти — американский промышленник, один из первых в истории миллиардеров, создатель нефтяной компании Getty Oil. Он также является основателем музея Гетти в Лос-Анджелесе — крупнейшего художественного музея Калифорнии.