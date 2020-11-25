В сети перечислили лучшие фильмы для поднятия настроения

Пользователи сети перечислили фильмы, которые всегда помогают им поднять настроение. Юзеры Reddit указали свои любимые кинокартины под постом Chonkmyster, спросившего «Какой фильм является лучшим для борьбы с депрессией?» Публикация набрала более 50 тысяч лайков и почти 20 тысяч комментариев.

Cамым популярным выбором стал мультфильм «Дорога на Эльдорадо», предложенный JimJimOnionSkin. Многие поддержали его выбор и особенно отметили песни, написанные Элтоном Джоном специально для картины. На втором месте оказался фильм «Братья Блюз» 1980 года. Юзер sharrrper подчеркнул, что эта лента всегда помогает ему почувствовать себя лучше.

Также комьюнити оценило фильм «В поисках Галактики» и «Увалень Томми». llcucf80 посоветовал картину «Поездка в Америку», выпущенную в 1988 году. Главную роль в фильме исполнил Эдди Мерфи. Пользователь sockstosleepb упомянул другой популярный мультфильм — «Геркулес», созданный на основе древнегреческих мифов.

К улучшающим настроения фильмам также отнесли «Зачарованных» 2007 года (особенно сцену в Центральном парке Нью-Йорка), первую часть «Пиратов Карибского моря», «Крутые виражи», «Улику», «Рататуй», «Убойные каникулы», «Боги, наверное, сошли с ума» и «Историю рыцаря».

Ранее пользователи Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы, которые они часто видят в фильмах. Вызывающие недовольство клише киноидустрии они перечислили под постом пользователя с ником jay_rode.