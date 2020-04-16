Работники киноиндустрии раскрыли изнанку съемок

Пользователи Reddit обсудили изнанку съемок фильмов. Под постом пользователя с ником Diss1dent сотрудники киноиндустрии раскрыли профессиональные секреты и поделились интересными историями о работе.

Сценарист с ником remnant_phoenix рассказал, что большую часть работы он делает еще до начала съемок. Находясь на площадке, он не занят практически ничем. Однако пользователь Reddit не жалуется: по его словам, он отлично умеет развлекать сам себя и часто заводит на работе новых друзей.

Другой пользователь, IWasSayingBoourner, сообщил, что больше не работает в киноиндустрии и очень рад этому. По его словам, когда он работал на съемках «Трансформеров», режиссер фильма Майкл Бэй провел несколько недель в отеле с «парой эскортниц». Все это время съемочная группа находилась в очень сложном положении: люди не были уверены даже в том, что смогут переночевать в отеле. Кроме того, по его выражению, Бэй «смеялся, как маньяк».

Сосед пользователя Palindromer101, художник-постановщик, рассказал, как во время съемок промороликов для шоу семейства Кардашьян ему запретили смотреть на героинь шоу, которые прибыли на площадку «с целой свитой». «Он сказал, что все это было очень странно», — привел его слова юзер. Такое же требование у музыканта и актера Джека Уайта, написал пользователь, который с ним работал — Уайт якобы просит не смотреть в глаза его группе.

Johnboysmole заявил, что работа актера — это самое скучное занятие на планете. По его словам, актеры постоянно слоняются без дела по площадке. Перед съемками им делают макияж, что занимает обычно несколько часов. После этого они начинают изображать других людей. При этом пользователь Reddit уверен, что большинство актеров работают скорее ужасно, чем хорошо.

Ранее порноактриса Виена Роуз рассказала об изнанке работы в порноиндустрии и предостерегла других девушек от съемок в фильмах для взрослых. По ее словам, представление о том, что порноактрисы зарабатывают большие деньги, является мифом: Роуз утверждает, что индустрия переполнена и зарплаты постоянно снижаются.

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