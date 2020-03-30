Мужчина поделился с женой сном и узнал об ее измене

Пользователь Reddit с ником @low124 поделился историей о том, как увидел сон о неверности жены. Он решил рассказать ей об этом и случайно выяснил, что она действительно ему изменяет.

По словам мужчины, он не придал никакого значения сну и пошел пить утренний кофе. Когда его жена проснулась и спустилась в ту же комнату, он в шутку спросил, почему она изменяет. Женщина изменилась в лице и задала вопрос о том, как он узнал об измене.

Мужчина молча собрался на работу и ушел. С тех пор жена безостановочно пишет и звонит ему, но он не хочет с ней разговаривать. Автор поста признался, что не знает, как поступить, и обратился за советом к пользователям Reddit.

В комментариях ему посоветовали взять трубку и дать женщине возможность объясниться. «Просто выслушай ее, а потом ты можешь просто повесить трубку и взять время на обдумывание сказанного», — порекомендовал @FunnyUsernameTaken. Другой пользователь рекомендовал ему переночевать у друзей, а на следующий день, когда чувства немного улягутся, все-таки поговорить с супругой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как организовал кулинарное состязание со своей возлюбленной при знакомстве с ее родителями. Мужчина победил, но был обвинен в том, что опозорил девушку.

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