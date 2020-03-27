Мужчина опозорил возлюбленную перед ее родителями и был признан нарциссом

Пользователь Reddit с ником @i___like___chicken поделился историей о том, как при знакомстве с родителями возлюбленной организовал кулинарное состязание. Мужчину признали безоговорочным победителем, после чего девушка заявила, что он ее опозорил. В комментариях многие назвали его поступок эгоистичным, а его самого — нарциссом.

По словам мужчины, он решил посоревноваться со своей возлюбленной, чтобы поднять семье настроение. Он похвастался, что любит использовать необычные вкусовые сочетания. Для конкурса он приготовил курицу в кофейной панировке, говядину по-мексикански (карне асада) и рыбные тако с домашним соусом.

Возлюбленная пользователя Reddit приготовила лазанью и чесночный хлеб. «Не хочу хвастаться, но им очень понравилась моя еда. Они сказали, что я могу приезжать к ним в любой момент, если это значит, что я буду готовить», — заявил мужчина.

Однако девушка осталась недовольна теплым приемом, который родители оказали ее бойфренду. Она сказала, что он вел себя «как засранец», и что она чувствует себя униженной перед всей семьей. В комментариях многие поддержали ее. Автора поста обвинили в эгоизме и нарциссизме. Кроме того, ему напомнили, что во время пандемии коронавируса стоит оставаться дома, а не ездить в гости к пожилым людям.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как в единственный за много дней выходной отказалась сидеть с детьми брата, потому что хотела выспаться и выпить пива. В комментариях многие поддержали решение девушки и сказали, что она заслужила право на выходной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!