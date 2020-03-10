Девушка жестоко подшутила над влюбленным в нее другом и навлекла на себя гнев

Пользовательница Reddit с ником bei6564 рассказала о безобидной шутке над другом, который, как ей кажется, отреагировал на нее чересчур бурно. Она попросила посетителей портала оценить шутку и навлекла на себя волну гнева.

Друг в состоянии алкогольного опьянения признался, что влюблен в нее. На следующий день они обсудили ситуацию на трезвую голову, и автор поста объяснила, что не испытывает к ухажеру взаимности. Это не сказалось на их дружбе, и они продолжили общаться, как прежде. Но на День святого Валентина героиня истории решила пошутить над другом. Она сказала ему, что вспоминает его недавнее признание и спросила, хочет ли он поцелуй. Парень воспринял предложение буквально, разнервничался и собирался поцеловать подругу, когда та достала из кармана шоколадную конфету Hershey’s Kiss (kiss — поцелуй). Поначалу юноша не понял, что произошло, а затем не разговаривал с подругой до конца дня.

Прошло две недели, но ссора так и не переросла в забавное воспоминание, а друзья девушки обвинили ее в жестокости. Автор поста с ними не согласна, поэтому попросила пользователей Reddit разрешить конфликт. Юзеры возмутились черствостью девушки и ее нежеланием признать ошибку и извиниться. Пользователь с ником Virulencer написал: «Не выглядит как "безобидная" шутка. Игра с его эмоциями — это куда больше, чем безобидная шутка. Ты заслуживаешь всех насмешек, которые получила».

Некоторые выразили надежду на то, что после такой неоправданной жестокости парень разлюбит девушку, а другие недоумевали, зачем вообще спрашивать мнения у незнакомых людей, когда всю горькую правду и так сказали друзья.

В феврале пользователь Reddit рассказал о ссоре со своей подругой из-за неудачной попытки откровенного разговора. Она сравнила смерть его сына со смертью своей собаки, чем сильно разозлила мужчину.

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