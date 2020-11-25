Врач назвал два опасных симптома коронавируса

Два самых опасных симптома, при которых необходимо вызывать скорую помощь — не спадающая высокая температура и одышка. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кардиолог, терапевт, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Мы видим, что в ряде регионов ситуация действительно тревожна. Но мне кажется, что при серьезном ухудшении самочувствия, когда есть одышка, температура тела держится два-три дня выше 39 градусов, то нужно вызывать скорую. Система, несмотря на перегрузку, все-таки работает. Пусть с серьезной задержкой, но врачи приходят на дом», — сказал он.

Врач отметил, что пить препараты для профилактики коронавирусной инфекции бесполезно, а лечения легких форм COVID-19 фактически не существует, кроме облегчения неприятных симптомов, таких как температура и кашель.

Ранее врач-сомнолог из Центральной клинической больницы Управления делами президента России Дарья Лебедева рассказала, что к тяжелой форме коронавирусной инфекции может приводить опасное нарушение сна — синдромом апноэ с остановками дыхания, характерный для людей с лишним весом.