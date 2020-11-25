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ФСБ задержала смотрящего за Тюменью Патрушонка после жалоб проституток

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Кадр: пресс-служба УМВД Тюменской области

В Тюмени сотрудники ФСБ и МВД задержали четырех человек по подозрению в разбоях и вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, лидером группировки является 62-летний тюменец. Вместе с ним по делу проходят 30-летний оренбуржец, 48-летний тюменец и 27-летний житель Ялуторовска. Они могут быть причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности. Во время обысков дома у задержанных нашли ружья, травматические пистолеты и ножи, которыми запугивали потерпевших. Также изъяты ювелирные изделия, деньги и банковские карты со средствами на счетах на общую сумму более одного миллиона рублей.

Источники издания уточнили, что среди задержанных — смотрящий за Тюменью Сергей Патрушев, известный как Патрушонок, остальные — его ближайшее окружение. На авторитета пожаловались проститутки, у которых они вымогали деньги за «крышу». Разработку вели сотрудники тюменского управления ФСБ при поддержке МВД. После задержания Патрушонка и его сподвижников, по сути, «обезглавлена верхушка криминального мира Тюмени», отметил источник.

Оперативное видео публикует 72.ru.

72.ru

На кадрах видны бойцы спецназа, которые проводят задержания подозреваемых. На полу разложены деньги и ценности. Задержанные называют свои судимости.

По данным URA.RU, трое задержанных отправлены в СИЗО, один помещен под домашний арест. Спецоперация была проведена на прошлой неделе.

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