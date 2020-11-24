В Казани скончались криминальные авторитеты Джамай и Толик

В Казани от коронавируса скончались авторитеты Равиль Гатиатуллин, известный в криминальных кругах как Джамай, и Анатолий Чуклов, известный как Толик. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на информированный источник.

60-летний Гатиатуллин считался одним из лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «Борисково». В конце 80-х банда занималась производством контрафактной водки. По словам источника, хотя авторитет давно отошел от криминальных дел, он сохранил огромное влияние в городе. «Серьезные люди решали через него вопросы и конфликтные ситуации», — заявил собеседник издания.

63-летний Чуклов в прошлом возглавлял ОПГ «Тукаевские» и был смотрящим за вокзалом «Казань-1». В криминальном мире он считался жестким человеком. «В молодости про него говорили, что он дерзкий и даже отмороженный», — вспоминает источник.

По его словам, последние 10 лет авторитет также не принимал участия в криминальных делах, стал избегать открытых конфликтов и занялся риелторской деятельностью.