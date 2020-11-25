Участница телешоу рассказала о самом травматичном сексе в ее жизни

Участница британского откровенного телешоу Naked Attraction по имени Джессика вспомнила о самом травматичном сексе в жизни, после которого ее прооперировали в больнице. Об этом сообщает Daily Star.

Джессика пришла на программу, чтобы найти мужчину после серии неудачных свиданий. В разговоре с ведущей она рассказала, что ей не нравятся мужчины с большими пенисами. Женщина объяснила это тем, что однажды после анального секса она оказалась на хирургическом столе, так как партнер разорвал ей задний проход.

«Мне пришлось лечь в больницу, и они склеили меня», — заявила героиня телешоу. Затем она откровенно рассказала о любимых позах в сексе.

Зрители не оценили излишнюю откровенность участницы. Многие из них написали в Twitter, что девушка обнародовала слишком много интимной информации о себе.

В начале ноября 2020 года фанаты Naked Attraction посмеялись над 23-летним участником, который увидел голых женщин, смутился и сбежал из студии. В этот момент ведущая реалити-шоу сказала, что Брайан выглядел так, будто сейчас потеряет сознание. Через некоторое время герой программы вернулся уже более уверенным и попросил продолжить шоу.