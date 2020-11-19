Телеведущая похвасталась тысячами увиденных в эфире пенисов

Ведущая британского откровенного шоу Naked Attraction («Обнаженное притяжение») Анна Ричардсон (Anna Richardson) похвасталась перед зрителями тем, что за всю историю программы видела огромное количество мужских половых органов. Об этом она рассказала в эфире передачи Steph's Packed Lunch, пишет The Metro.

«Я подсчитала, что за последние несколько лет видела около тысячи пенисов… Я как мерзкий Аттенборо», — заявила Ричардсон, сравнив себя с одним из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов Дэвидом Аттенборо (David Attenborough).

Женщина ведет программу Naked Attraction с того момента, как та вышла в эфир в 2016 году. В реалити-шоу участвуют шесть человек: один одетый выбирает себе пару из пяти полностью обнаженных людей. Их внешний вид открывается постепенно, начиная с ног.

В начале ноября 2020 года зрители посмеялись над 23-летним участником, который увидел голых женщин, смутился и сбежал из студии. В этот момент ведущая реалити-шоу сказала, что Брайан выглядел так, будто готов был потерять сознание. Через некоторое время герой программы вернулся чуть более уверенный и попросил продолжить шоу.