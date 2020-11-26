Названа цена самой дорогой сумки в мире

Люксовый итальянский бренд Boarini Milanesi выпустил сумку, которую журналисты признали самой дорогой в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о сумке Parva Mea из крокодиловой кожи с 10 бабочками из белого золота, которые украшены бриллиантами, а также сапфирами и турмалинами. Общий вес драгоценных камней составляет более 130 карат. Вдобавок изделие оснащено застежкой с бриллиантовым паве.

Согласно материалу, в продаже появится всего три роскошных сумки, на изготовление каждой из которых требуется тысяча часов работы. Стоимость вещи будет составлять 5,3 миллиона фунтов стерлингов (534 миллиона рублей).

Отмечается, что марка пожертвует 711 тысяч фунтов стерлингов (71 миллион рублей) с продажи каждой сумки организациям, деятельность которых направлена на очищение морей от пластика.

По словам сооснователя бренда Маттео Миланези (Matteo Milanesi), упомянутая сумка — это дань уважения его отцу, которого он потерял, когда был подростком. При создании аксессуара дизайнеры также вдохновлялись воспоминаниями о времени, проведенном на море. Они решили создать сумку, чтобы привлечь внимание к охране окружающей среды.

Ранее в июле сумка люксового бренда установила мировой рекорд по дороговизне на аукционе. Сообщалось, что сумка Hermes Diamond Himalaya Birkin 25 из кожи нильского крокодила, покрытая 18-каратным белым золотом и бриллиантами, ушла с лотка за 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей).