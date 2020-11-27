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Названо оптимальное число тестов на коронавирус для точного результата

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Эксперты назвали оптимальное число тестов на коронавирус, которое необходимо сдать туристам для получения максимально точного результата. Об этом со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США пишет Lonely Planet.

По мнению специалистов, путешественникам необходимо пройти проверку на наличие инфекции как минимум трижды.

При этом первое исследование стоит провести за один-три дня до поездки, второе — за два-три дня до возвращения, а заключительное — примерно через пять дней после приезда на родину. Представители CDC считают, что таким образом существует возможность снизить риск распространения COVID-19.

Вдобавок эксперты рекомендуют соблюдать режим самоизоляции в течение недели по прибытии, даже если результат теста оказался отрицательным.

«Самый безопасный способ отметить праздники в этом году — это дома с вашей семьей», — заключил доктор Эрин Заубер-Шац (Erin Sauber-Schatz).

26 ноября сообщалось, что рейс авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) из Москвы в китайский город Чжэнчжоу (провинция Хэнань) отменили из-за необъяснимых анализов у почти 200 пассажиров. Так, китайские дипломаты проверяли результаты тестов пассажиров на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 и заметили их полную идентичность.

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