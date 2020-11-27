Названо оптимальное число тестов на коронавирус для точного результата

Эксперты назвали оптимальное число тестов на коронавирус, которое необходимо сдать туристам для получения максимально точного результата. Об этом со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США пишет Lonely Planet.

По мнению специалистов, путешественникам необходимо пройти проверку на наличие инфекции как минимум трижды.

При этом первое исследование стоит провести за один-три дня до поездки, второе — за два-три дня до возвращения, а заключительное — примерно через пять дней после приезда на родину. Представители CDC считают, что таким образом существует возможность снизить риск распространения COVID-19.

Вдобавок эксперты рекомендуют соблюдать режим самоизоляции в течение недели по прибытии, даже если результат теста оказался отрицательным.

«Самый безопасный способ отметить праздники в этом году — это дома с вашей семьей», — заключил доктор Эрин Заубер-Шац (Erin Sauber-Schatz).

26 ноября сообщалось, что рейс авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) из Москвы в китайский город Чжэнчжоу (провинция Хэнань) отменили из-за необъяснимых анализов у почти 200 пассажиров. Так, китайские дипломаты проверяли результаты тестов пассажиров на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 и заметили их полную идентичность.