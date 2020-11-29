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Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса

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Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Птицы могли стать переносчиками коронавирусной инфекции между фермами по разведению норок. Об этом заявила биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова в беседе с РИА Новости.

Специалист призвала опасаться животных из-за COVID-19. По ее словам, в Дании было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины. «В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом», — пояснила она.

Воронцова добавила, что всеми представителями семейства куньих хорошо принимается вирус. Также исследованиями было доказано, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

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