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Российские матери рассказали о тревогах в 2020 году

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Фото: Reuters

Издание для родителей Letidor.ru и проект SelfMama провели опрос среди российских матерей и выяснили, что их тревожило в 2020 году. Результаты исследования приведены на сайте издания в воскресенье, 29 ноября.

Оказалось, что большинство матерей испытывают гигантскую усталость (22 процента) или психологически истощены (26 процентов). О тревоге сообщили столько же респонденток, а чуть менее 21 процента заявили о нормальном состоянии.

Согласно данным опроса, матери больше всего переживают за здоровье ребенка в период пандемии (38 процентов) и школьное обучение (25 процентов). При этом почти половина участниц исследования (49 процентов) оказалась крайне недовольна дистанционным обучением, назвав это испытанием для семьи. При этом 10 процентов женщин высказались именно за такой формат образования.

40 процентов респонденток пожаловались также на недостаток времени для личных планов, а 15 процентов отметили, что «прокачали способность справляться с собственными эмоциями».

Также женщин спросили, к кому они обращаются со своими проблемами. 29 процентов из них ответили, что со своими эмоциями всегда справляются самостоятельно. А 26 процентов рассказали, что ищут поддержку у мужа.

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