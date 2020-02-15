Пушков раскритиковал реакцию запада на слова Путина про «маму» и «папу»

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал реакцию запада на слова президента России Владимира Путина по поводу понятий «родитель-1» и «родитель-2». Своими мыслями он поделился в Twitter.

Как выразился сенатор, ему не вполне понятен пафос заявления Министерства иностранных дел Великобритании, которое призвало бороться против дискриминации сексуальных меньшинств после слов Путина.

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Пушков отметил, что они могут называть родителей так, как им хочется. «Хотят иметь родителей 1 и 2 и детей без пола — их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», — уточнил он.

Ранее в феврале Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». По словам главы государства, этого не произойдёт, пока он будет находиться на посту президента.

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