Пушков раскритиковал реакцию запада на слова Путина про «маму» и «папу»

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал реакцию запада на слова президента России Владимира Путина по поводу понятий «родитель-1» и «родитель-2». Своими мыслями он поделился в Twitter.
Как выразился сенатор, ему не вполне понятен пафос заявления Министерства иностранных дел Великобритании, которое призвало бороться против дискриминации сексуальных меньшинств после слов Путина.
Пушков отметил, что они могут называть родителей так, как им хочется. «Хотят иметь родителей 1 и 2 и детей без пола — их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», — уточнил он.
Ранее в феврале Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». По словам главы государства, этого не произойдёт, пока он будет находиться на посту президента.