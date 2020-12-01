Названа дата прощания с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

Прощание с искусствоведом, президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой пройдет в четверг, 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что церемония состоится в закрытом формате.
Ранее во вторник стали известны подробности смерти президента Пушкинского музея. Антонову госпитализировали 15 ноября с подозрением на инсульт в одну из московских больниц, через 11 дней у нее диагностировали коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Искусствовед скончалась вечером 30 ноября в возрасте 98 лет.