Раскрыты подробности смерти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в больнице в Коммунарке, у нее был диагностирован коронавирус. Подробности смерти искусствоведа раскрыл «Московский комсомолец» во вторник, 1 декабря.

Отмечается, что 15 ноября Антонову госпитализировали в 64-ю больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, произошедшего с ней дома. 11 дней спустя у нее обнаружили COVID-19 и перевели в больницу в Коммунарке, ее состояние оценивалось как тяжелое. Антонову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось — она умерла вечером 30 ноября.

О смерти Антоновой стало известно ранее во вторник. Ей было 98 лет.

Ирина Антонова являлась директором ГМИИ имени Пушкина с 1961-го по 2013 год, позже ее назначили президентом музея. В 1979 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Антонова дважды удостоена Государственной премии России.