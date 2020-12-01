Названа официальная причина смерти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой

Официальной причиной смерти искусствоведа, президента Пушкинского музея Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с ишемической болезнью сердца и постинфарктным кардиосклерозом. Об этом в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина сообщили РИА Новости во вторник, 1 декабря.

Дата и место похорон Антоновой пока не раскрываются.

Ранее во вторник стали известны подробности смерти президента Пушкинского музея. Антонову госпитализировали 15 ноября с подозрением на инсульт в одну из московских больниц, через 11 дней у нее диагностировали коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Искусствовед скончалась вечером 30 ноября в возрасте 98 лет.

Вся галерея «Музейная легенда» Продолжить Фото: Виктор Великжанин / ТАСС 1 /14

Ирина Антонова работала директором ГМИИ имени Пушкина с 1961 по 2013 год, позже ее назначили президентом музея.