Авиакомпания Кипра прекратила продажу билетов в Москву из-за «дискриминации»

Авиакомпания Cyprus Airways объявила об отмене продаж билетов из Ларнаки в Москву из-за «дискриминации» со стороны российских властей. Об этом сообщается на сайте компании.

Перевозчик обвинил Москву в «ограничении или полном запрете» Cyprus Airways на перевозку пассажиров в Россию, несмотря на то, что российские авиакомпании открыли рейс Москва-Ларнака-Москва без каких-либо ограничений. «Это нарушает принцип равного отношения, закрепленный в двустороннем соглашении о воздушных сообщениях. После прояснения вопроса компания официально объявит о возобновлении продаж на маршруте Ларнака-Москва», — заявил операционный директор авиакомпании Йоргос Маврокостас.

19 ноября Росавиация отозвала разрешение на рейс Cyprus Airways в Москву. Причиной такого шага стало отсутствие среди документов списка пассажиров.

О возобновлении авиасообщения между Россией и Кипром стало известно 12 ноября. При этом уточнялось, что, несмотря на открытие границ с 22 ноября, поездки в республику в туристических целях пока не предусмотрены.