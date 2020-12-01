Российский мэр отказался голосовать за себя на выборах

В Свердловской области муниципальный депутат Владимир Михель отказался голосовать за свою кандидатуру на выборах мэра Ивдельского городского округа, сообщает URA.RU.

В голосовании участвовали 12 депутатов местной думы, 11 из них отдали свой голос за 47-летнего Михеля, таким образом он победил на выборах. «Сам фаворит гонки мог как депутат отдать голос за самого себя, но не стал делать этого», — сказал собеседник издания из приемной думы.

Михель в думе занимал пост председателя комиссии по бюджету и налогам, на выборах представлял партию «Единая Россия».

Ранее на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области победила уборщица Марина Удгодская. Она выдвинула свою кандидатуру по просьбе бывшего главы поселения, которому требовался соперник на выборах. В результате жители с большим перевесом выбрали Удгодскую, она вступила в должность 1 октября.