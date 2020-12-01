Неизвестные похитили знаменитый двухметровый фаллос с горы в Германии

Немецкая полиция выясняет обстоятельства похищения двухметрового фаллоса с горы Грюнтен, расположенной в 140 километрах от Мюнхена. Об этом сообщает издание The Guardian.

Судя по всему, неизвестные спилили и унесли деревянное изваяние весом 200 килограммов в минувшие выходные, 28 или 29 ноября. На месте происшествия остались только опилки. Поскольку ни об авторе, ни о владельце знаменитого фаллоса ничего не известно, предстоит установить, можно ли считать похитителей преступниками.

Изваяние появилось на горе несколько лет назад. По слухам, оно было шуточным подарком на день рождения некоего молодого человека. Статуя не понравилась его родственникам, поэтому ее решили затащить на гору. Когда фаллос нашли, он быстро превратился в местную достопримечательность и стал местом паломничества туристов.

В 2017 году сообщалось, что на вершине горы Отшер в Австрии обнаружен деревянный фаллос высотой около полутора метров. Власти планировали передать его монашескому ордену цистерцианцев, однако спустя несколько месяцев неизвестный приладил к фаллосу деревянные уши, лапы и морду. Это придало изваянию сходство с медведем.