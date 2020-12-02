К-pop певцам дадут отсрочку от армии

Парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому известные участники K-pop групп получат отсрочку от армии до достижения 30-летнего возраста. Об этом сообщает CNN.

По южнокорейским законам, все трудоспособные молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет обязаны прослужить в армии порядка 20 месяцев. Исключение составляли лишь наиболее известные артисты, исполнители классической музыки и спортсмены. Согласно новому закону, исключение будет предоставлено также успешным представителям массовой культуры.

Как отмечает телеканал, поклонники одной из самых известных в мире K-pop групп BTS давно беспокоятся из-за того, что успех бойзбенда может прервать воинская служба участников. Так, самому старшему члену коллектива, Чину, 4 декабря исполнится 28 лет. В случае непринятия закона ему пришлось бы добровольно записаться в ряды военнослужащих до конца года.

BTS — южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников. Поклонники группы образуют один из самых масштабных фанклубов в мире.