В Египте казнили десятки человек

В Египте наблюдается пугающая тенденция по увеличению числа смертных казней. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации Amnesty International.

По данным представителей организации, лишь в октябре и ноябре в стране казнили по меньшей мере 57 мужчин и женщин, что почти вдвое превышает показатель приговоренных к смертной казни за весь 2019 год. Как уточняется, тогда смертельный приговор получили 32 человека.

Правозащитники опасаются, что погибших может быть больше, поскольку Египет не публикует статистику о числе приговоренных или казненных. Кроме того, власти не уведомляют близких осужденных до исполнения наказания. Указывается, что ранее анонимный источник сообщил местным СМИ, что с октября в стране провели 91 казнь, однако члены организации не смогли подтвердить эту информацию.

Отмечается, что по меньшей мере 15 из лишенных жизни проходили по делам, связанным с политическим насилием, последовавшим за несправедливыми судебными процессами, где из людей якобы насильно выбивали признания. В Amnesty International уверены, что в ходе судебных разбирательств неоднократно нарушались права человека. «Власти Египта провели ужасающую череду казней в последние несколько месяцев, в результате погибли десятки людей, многие из них были осуждены несправедливо», — заявил директор по исследованиям и адвокации для Ближнего Востока и Северной Африки в Amnesty International Филипп Лютер.

В ноябре стало известно, что Министерство юстиции США внесло правки в нормы осуществления смертной казни, расширив их. Теперь осужденных на федеральном уровне преступников местные власти смогут казнить не только путем смертельной инъекции, но и в газовой камере, на электрическом стуле или через расстрел.