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Неизвестная вооруженная банда обстреляла и разграбила второй город Бразилии

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Andre Penner / AP

Вооруженные боевики осадили город Камета (штат Пара) в Бразилии, ограбив местные банки. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что неизвестные преступники брали в заложники десятки местных жителей, которых использовали в качестве живых щитов. Нападавшие более часа обстреливали город, после чего скрылись на авто и лодках. О пострадавших пока не сообщается. Местные жители пишут в соцсетях о прошедшей «ночи террора».

Это уже второе нападение за сутки — накануне похожие события развернулись в городе Крисиума (штат Санта-Катарина). В частности, там банда ограбила местные отделения банков и офисы страховщиков. Кроме того, нападавшие смогли отключить электричество в городе и устроили перестрелку с полицией. В результате преступники отступили, взорвав автомобиль на выезде из города.

Летом сразу в 11 регионах Бразилии проходила крупнейшая облава на считающуюся самой мощной в стране криминальную банду «Первая столичная команда» (Primeiro Comando da Capital, PCC). Главным центром ее проведения стали штаты Алагоас и Сеара. Тогда одной из целей стал арест исключительно женской группировки в составе банды.

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