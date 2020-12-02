Оголившиеся ягодицы падающей в водопад блогерши порадовали пользователей сети

Блогерша поскользнулась во время фотосессии рядом с водопадом и порадовала пользователей сети забавным падением. Видео и подробности инцидента публикует The Sun.

На ролике видно, как девушка по имени Алекс Бакстер (Alex Baxter) во время своего путешествия по Австралии карабкается по скале, чтобы найти хороший ракурс для снимка возле водоема.

Однако спустя несколько секунд туристка оступается и начинает скользить по камням к воде, а юбка ее платья задирается таким образом, что оголяет ягодицы блогерши.

Запись, опубликованная с подписью «Месть горы», собрала больше 80 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. «Это сделало мой день», «Так приятно… просто иногда сидеть и смотреть на красивые вещи…», «Я, конечно, ожидал, что это произойдет, но это падение превзошло все мои ожидания», «Теперь я не представляю, как можно не поделиться этим видео со всеми, кто мне знаком», — писали подписчики.