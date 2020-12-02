Отсидевший 10 лет за госизмену физик назвал главные проблемы правосудия в России

Главная проблема правосудия в современной России заключается в обезличивании судебного процесса, хотя за каждым приговором стоят конкретные люди. Об этом «Коммерсанту» рассказал бывший директор теплофизического центра Красноярского государственного технического университета, кандидат физико-математических наук Валентин Данилов, отсидевший 10 лет за госизмену и шпионаж в пользу Китая.

Ученый уточнил, что в советское время решения по делам принимали суды, а сейчас это судьи, и их имена необходимо называть. «Не Басманные и Мосгорсуды судят людей, их судят судьи. Судит федеральный судья, который довольно статусный человек, у которого есть имя. Я хочу, чтобы люди в России это поняли», — сказал физик.

В колонии Данилов освоил профессию пенитенциарного юриста. Он отметил, что, согласно статье 17 УПК, судья в своих решениях должен руководствоваться не только законом, но и совестью. «А совесть — это личное, внутренний нравственный закон. Поэтому имя судьи очень важно. Это репутация. Его решение связано и должно быть связано с его именем», пояснил собеседник газеты.

Он добавил, что большинство дел о госизмене против научных работников заводится по доносу. Сам Данилов уверен, что его посадили по такому же доносу.

В 2004 году Валентин Данилов получил 14 лет колонии по обвинению в передачи китайским спецслужбам информации о системах защиты космических аппаратов от солнечного излучения. При этом гриф секретности с технологии на тот момент был давно снят. Приговор выносила вторая по счету коллегия присяжных. Первая оправдала физика в 2003 году, после чего Верховный суд отменил это решение. Срок отбывания наказания в последствии был сокращен на год, ученый вышел на свободу условно-досрочно, на три года раньше установленного.